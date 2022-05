Valdengo in Festa, buona la prima: grande affluenza e tanta voglia di tornare alla normalità FOTO

Aria di festa ieri sera, 27 maggio, nel Biellese. Ha preso il via l’edizione 2022 di Valdengo in Festa, con un ricco programma fatto di musica, buon cibo e tanta voglia di tornare alla normalità dopo due anni di emergenza Covid.

In tanti hanno raggiunto l’area dedicata di via Libertà per il primo di tanti appuntamenti, in programma fino al prossimo 6 giugno. Soddisfatti il Gruppo Amici Sportivi di Valdengo, deus ex machina dell’evento: “Fa piacere rivedere così tante persone – commenta il presidente Bruno Monteferrario – La prima serata è stata buona, speriamo di continuare così”.