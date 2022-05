Nuovo servizio per il cittadino, a Bioglio le persone e la salute sono al centro FOTO

La salute e le persone sono al centro. Questa la filosofia del nuovo centro servizio rivolto al cittadino presentato nella mattinata di oggi, 28 maggio, a Villa Santa Teresa, a Bioglio, assieme alla carta dei servizi con gli spazi ambulatoriali e gli sportelli affidati alla Rete di Impresa NET CARE e messi a disposizione dal Comune tramite aggiudicazione di bando comunale. Erano presenti, oltre alla cittadinanza, sindaci, autorità civili e militari, e le istituzioni. Tra queste, il viceministro Gilberto Pichetto e la deputata pentastellata Lucia Azzolina.

Ad aprire la manifestazione il sindaco Stefano Ceffa: “Stato, impresa e terzo settore uniscono le forze per avviare un nuovo percorso condiviso. Da oggi, c’è un servizio in più per i cittadini”. L’intento, infatti, è quello di offrire alla comunità un riferimento diretto per tutte le esigenze legate alle problematiche sanitarie, fiscali, assicurative e legali. Il progetto prevede l’attivazione di molti servizi e opererà, in centro paese, nel complesso denominato La Betulla.

Al termine dei vari interventi, gli allievi del Liceo del Cossatese e Vallestrona hanno guidato gli ospiti all’interno dell’edificio, dove è stata allestita una mostra sui disturbi del comportamento alimentare, nell’ambito del Progetto Demetra, con l’obiettivo di promuovere il benessere della persona e fornire la giusta informazione a studenti, famiglie e docenti.

Infine, nei giardini della villa, è stata inaugurata la prima Panchina Rosa di Bioglio, allestita insieme alla LILT Biella per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella.