Giorgio Gaietta confermato alla presidenza dell’Istorbive, Marta Nicolo nuova vicepresidente

Il Consiglio direttivo dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, riunitosi giovedì 26 maggio, ha confermato per il triennio 2022-2024 alla presidenza l’architetto Giorgio Gaietta e alla direzione il professor Enrico Pagano.

La novità è rappresentata dalla elezione alla vicepresidenza di Marta Nicolo, che subentra a Giuseppe Rasolo, che continua a fare parte del Consiglio direttivo, insieme a Elisabetta Dellavalle, Alessandro Orsi, Orazio Paggi e Wilmer Ronzani.