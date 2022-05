Biella, ora c'è la petizione dei residenti di via Jona per rivedere i confini con Gaglianico

Da mesi se ne parla, ma ora i residenti di via Jona dalle parole sono passati ai fatti. Ancora in ottobre gli abitanti che vivono tra le vie Jona e Isonzo, nel Comune di Biella ma al confine con Gaglianico, avevano chiesto al Sindaco di Gaglianico Paolo Maggia se avrebbero potuto fare richiesta per diventare cittadini di Gaglianico. E il 31.01.2022 è stata presentata al Comune di Gaglianico una petizione con richiesta da parte di un gran numero di cittadini di rivedere i confini. Il Comune di Gaglianico ha quindi recepito il documento e ha inviato in data 16.02.2022 la richiesta al Comune di Biella di procedere ad una modifica condivisa dei confini tra il Comune di Biella e quello di Gaglianico. Ma da allora, tutto tace.

"Il sindaco di Biella è al corrente della richiesta - spiega Maggia - . Capisco che magari non sia tra le priorità, ma almeno è dovuta una risposta a queste persone, anche solo per rinviare la discussione". Della questione si è intanto anche interessato il Pd in Comune a Biella, che ha fatto un'interrogazione per sapere se il Sindaco e la Giunta erano al corrente delle richieste degli abitanti di Via Jona, se hanno contattato gli abitanti di Via Jona e convenuto interventi anche graduali per riportare i servizi a loro favore in un contesto di normalità e se non è stato fatto spieghino il perchè.

"Riteniamo vergognoso - scrivono nel documento - che dei cittadini abitanti in Biella debbano arrivare al punto di chiedere di passare al Comune confinate di Gaglianico perché sinora nessuno dell’amministrazione di Biella si è interessato alle loro richieste".