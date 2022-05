Auguri Alpini di Tavigliano, 70 anni di storia: alzabandiera e sfilata per le vie del paese (foto di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Giorni di festa a Tavigliano per i 70 anni degli Alpini. Nel pomeriggio di oggi, 28 maggio, tante penne nere si sono radunate per la cerimonia dell’alzabandiera e la sfilata per le vie del paese, in omaggio a tutti i Caduti.

Visibilmente soddisfatto della buona riuscita della manifestazione il sindaco Gino Mantello: “Grande partecipazione di pubblico. Uguale riscontro lo abbiamo registrato ieri sera per il concerto della Fanfara ANA di Ivrea. Bello ritrovarsi dopo tanto tempo”. Per stasera è in programma la santa messa in memoria degli Alpini andati avanti, insieme alla cena al Polivalente con l'orchestra spettacolo Polidoro Group.