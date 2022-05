Weekend podistico: gli appuntamenti nel biellese del 28 e 29 maggio

Il fine settimana per gli appassionati di podismo nel biellese si apre nella splendida location del lago di Viverone, già protagonista del Triathlon olimpico del 22 maggio, con il “Giro del lago di Viverone”.

In partenza dalla palestra polivalente, alle ore 17:30 di sabato 28 maggio, il Giro si svilupperà su un percorso di circa 20 km con 150 metri di dislivello positivo. Disponibile anche una camminata non competitiva di 8 km.



Due trofei in programma per domenica 29. Il primo, il 17° trofeo Città di Candelo, in partenza dal campo sportivo di via Santa Maria alle ore 10, avrà un percorso di 8 km.

Il secondo, il trofeo P.G. Frassati, partirà alle ore 08:30 dal cimitero di Pollone e si svilupperà su un percorso di 9 km con 958 metri di dislivello positivo.