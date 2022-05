Tre equipaggi di Rally & co. alla quarta tappa del campionato italiano di auto storiche

Riparte da Isola Vicentina con il Rally Campagnolo il campionato italiano rally autostoriche 2022 per la sua quarta tappa. Sui 93 km di prove speciali suddivisi in 8 tratti cronometrati si sfideranno ben 194 concorrenti suddivisi in 117 partecipanti al Rally vero e proprio mentre 77 saranno i presenti nella gara di regolarità.



Per la scuderia biellese Rally & co ai nastri di partenza 3 equipaggi, capitanati dai vincitori del campionato 2021 Marco Bertinotti e Andrea Rondi che sulla loro Porsche 911 affrontano la seconda gara dell'anno, un ottimo riscaldamento in vista del rally Lana che nel 2021 li videro trionfatori.



Pierluigi Porta e Giuliano Santi affrontano a bordo della loro Ford Escort rs 2000 la terza gara di campionato che al momento li ha visti rinunciare al solo rally costa Smeralda, con prestazioni sempre in crescita.



Inedito duo quello composto da Luca Delle Coste e Fausto Bondesan su Fiat ritmo 75 che daranno come sempre grande battaglia sia in classifica generale che nel trofeo Michelin (attualmente guidato da Delle Coste nel 3° raggruppamento).