Colpo grosso di Biella Corse: in scuderia arriva il campionissimo Luca Rossetti

Colpo grosso della Scuderia Biella Corse che, a partire dal Rally Internazionale del Taro (in programma questo fine settimana a Bedonia, in provincia di Parma), avrà tra le proprie fila l'ex Campione Italiano e tre volte Campione Europeo Luca Rossetti.

"Siamo ovviamente felicissimi" commenta il "Team Manager" di Biella Corse, Alberto Negri; "grazie alla collaborazione con il Lion Team di Andrea Minchella, abbiano un pilota della levatura di Rossetti al via di un campionato importante come l'IRC; cosa che, per la nostra Scuderia, è davvero molto molto importante!"

Luca Rossetti, pilota rally conosciutissimo, ha un palmares a dir poco invidiabile.

Non ha infatti soltanto ("soltanto" si fa per dire, ovviamente) vinto il Campionato Italiano Rally nel 2008 e quello Europeo nel 2008, 2010 e 2011 (un vero e proprio record!); ha al suo attivo anche quattro successi parziali nel mondiale IRC, sette nel Campionato Europeo e dieci nel Campionato Italiano Rally. Ha inoltre vinto anche il Campionato Rally Turco nel 2012 e il Campionato Italiano WRC nel 2021.

"Con noi, a partire dal Taro, farà le tre prove rimanenti dell'International Rally Cup 2022" spiega





Negri; "ma non escludo di riuscire a portarlo al via anche di qualche altra gara!"

Al Rally del Taro gareggerà con una Skoda Fabia R5 preparata dal Lion Team di Andrea Minchella, e avrà al suo fianco Manuel Fenoli, il navigatore con cui l'anno scorso ha vinto il titolo CIWRC.

"Sono una coppia affiatata e competitiva, come lo è la vettura con cui correranno ... logico aspettarsi grandi cose da loro! Anche perché Luca ha già conquistato l'Assoluto IRC nel 2017 e nel 2018, vincendo fra l'altro tutte le prove tranne una!".