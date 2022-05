Biella Corse al Rally del Taro e al Campagnolo

Questo fine settimana Biella Corse sarà al via, con tre vetture, al Rally del Taro, in provincia di Parma, e con una “storica” parteciperà al Rally Campagnolo, a Vicenza.

Lo scorso weekend, invece, due equipaggi della Scuderia e un navigatore hanno gareggiato al Rally Il Grappolo di San Damiano d’Asti mentre due vetture, una moderna e una storica, hanno preso parte al Rally della Valle Intelvi, in provincia di Como.

Rally Internazionale del Taro

Si corre questo fine settimana, a Bedonia, in provincia di Parma, il 28° Rally Internazionale del Taro, seconda prova dell'International Rally Cup (IRC) 2022.

Al via tre equipaggi Biella Corse, tutti con ottime possibilità di ben figurare.

Con il numero 3 [come più diffusamente raccontato nel precedente Comunicato Stampa, n.d.r.] partirà l'ex campione italiano ed europeo Luca Rossetti, in gara con Manuel Fenoli su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5-Rally2) preparata dal Lion Team di Andrea Minchella.

Con il 14, invece, prenderà il via Simone Goldoni, in coppia con Eric Macori su di un'altra Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5-Rally2), curata dalla P.A. Racing di Alessandro Perico.

"Questa è una gara che ho già fatto due volte, per cui è una tipologia di percorso che conosco abbastanza bene. In generale, noi siamo motivati ma anche consapevoli del fatto che al campionato si sono aggiunti equipaggi che hanno reso molto alto il livello. Il nostro obbiettivo è sempre quello di fare chilometri e maturare esperienza. Cercheremo di sfruttare al meglio quel che abbiamo raccolto al Trofeo Maremma e cercheremo quindi di muoverci con il passo con cui abbiamo chiuso la precedente gara".

Con il numero 81 partiranno poi Giuseppe Frattalemi e Luca Silvi, in gara con la consueta Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally4) e più che mai decisi a dire la loro all'interno della propria classe (vetture aspirate R2B).

La prima vettura partirà alle 20 dalla pedana di Bedonia. La gara vera e propria si correrà lungo l'intera giornata di domenica, con partenza e arrivo sempre a Bedonia.

I concorrenti affronteranno un totale di otto prove, ricavate da tre passaggi sui tracciati "Montevacà" (di 14,10 chilometri) e "Tornolo" (di 4,29 chilometri) e due sul tracciato "Bedonia" (di 20,33 chilometri). In totale verranno percorsi 337,84 chilometri, di cui 95,83 di prove cronometrate.

RALLY CAMPAGNOLO

C'è anche un equipaggio Biella Corse al via del 17° Rally Storico Campagnolo di Vicenza. E’ composto da Ermanno Caporale e Andrea Bagatello, che partiranno con il numero 93 sulle portiere della loro Lancia Fulvia HF 1600 (gruppo 2 / H1 4, classe 1600).

Organizzata dal Rally Club Isola Vicentina, la gara si correrà lungo l'intera giornata di sabato, con partenza e arrivo a Isola.

In programma ci sono otto prove speciali, ricavate da due passaggi sui tracciati "Gambugliano" (di 10,31 chilometri), "Altissimo" (di 7,30 chilometri), "Recoaro 1000" (di 14,45 chilometri) e "Santa Caterina" (di 14,52 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 321,97 chilometri, di cui 93,16 di prove speciali.

RALLY IL GRAPPOLO

Ed ecco i risultati delle gare dello scorso fine settimana. Al Grappolo il miglior risultato fra gli equipaggi Biella Corse è stato ottenuto da Massimo Menegaldo e Pietro Monti che, con la loro Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5), si sono piazzati al 22° posto assoluto, diciassettesimi di gruppo e sedicesimi di classe.

Poco più dietro hanno concluso Pierangelo Tasinato e Mattia Nicastri, al via con un'altra Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5). Hanno chiuso la gara al 25° posto assoluto, diciannovesimi di gruppo e diciassettesimi di classe. "Per noi la gara è andata bene" ha commentato il pilota al termine. "Sono molto soddisfatto di Mattia, che è migliorato di prova in prova. In generale, è stata una gara tosta, con prove sporche ma sono contento e continuiamo la nostra avventura nella prima zona".

Niente da fare invece per il navigatore Biella Corse Luca Pieri, in gara su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5) pilotata da Massimo Marasso. Sono stati costretti al ritiro nella quarta prova speciale, quando erano in decima posizione nella classifica assoluta.

RALLY VALLE INTELVI

A San Fedele Intelvi, nella gara delle moderne, la sfortuna ha colpito ancora Manuel Colombo e Gabriele Meloni. La pompa della benzina della loro Renault Clio Sport (gruppo RC5N, classe N3) li ha infatti abbandonati a pochi metri dallo start della settima prova, costringendoli al ritiro. "Per alcuni nostri errori, la gara per noi non era iniziata nel migliore dei modi. Domenica però eravamo riusciti a recuperare fino a raggiungere la quarta posizione di classe; ma poi abbiamo dovuto fermarci. Sicuramente questo non è un anno fortunato ma ... non molliamo!"

Nel rally storico, invece, ottima prestazione degli svizzeri di Biella Corse Pietro Galfetti e Fabrizio Barenco. In gara con la loro Opel Monza E 3.0 del 1979 (gruppo 3 I2, classe oltre 2000) si sono piazzati al 2° posto assoluto, primi di gruppo e di classe.

"E' stata proprio una bella gara, molto ben organizzata" ha commentato il pilota al termine; "ci torneremo sicuramente. Va detto che la macchina si è comportata benissimo, anche se pilotarla su quelle strade, strette e molto "guidate", è stato piuttosto impegnativo. La cosa più importante è che ci siamo divertiti tantissimo!"