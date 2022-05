Le novità di Atelier Cocò: Dai corsi di cucito alle bomboniere per le cerimonie

La bottega creativa di Atelier Cocò, situata all’interno del piccolo cortile di via Seminari 2 a Biella, dopo la sua inaugurazione alla fine del 2021 si è subito messa all’opera per rinnovare le attività e gli scaffali dello storico negozio.

Debora e Giovanna, che già amavano realizzare bomboniere fatte in casa per amici e parenti, hanno deciso di integrare questa novità anche all’interno dell’Atelier, realizzando accessori personalizzati per eventi, come compleanni, e cerimonie, come battesimi, cresime, comunioni e matrimoni.

Rimanendo su questo tema, tra i programmi delle due artiste c’è l’idea di realizzare una saletta interamente dedicata alle cerimonie, che include una linea di vestitini per bambini realizzati su misura da una sarta del territorio.

Un’altra grande novità di “casa Cocò” sono i corsi di cucito e di pittura; il primo, già partito da qualche settimana, è quello di cucito base, che verrà seguito da quello di livello intermedio. L’obiettivo è quello di far partire, entro la fine del 2022, un ricco calendario dedicato a più discipline. Per rimanere sempre informati sulle novità è possibile seguire la pagina Facebook, sempre aggiornata da Debora e Giovanna.

La bottega di Atelier Cocò si trova a Biella, in via Seminari 2.È aperta dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00. Chiusa il lunedì.

Per informazioni: Tel. 353 4346954

Pagina Facebook: www.facebook.com/ateliercoco7

Pagina Instagram: www.instagram.com/ateliercoco7

http://www.instagram.com/ateliercoco7