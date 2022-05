I consigli di Newsbiella.it per il fine settimana: 27-28-29 maggio

Ecco i principali eventi in programma nel weekend del 27-28 e 29 maggio nel Biellese.



Venerdì 27



- Biella, biblioteca comunale: inaugurazione della mostra “"Emergenze poetiche: il dono in forma di Caviardage", esposizione di opere artistiche da parte di donatori e persone che hanno vissuto l’esperienza del trapianto d’organi. Ore: 17.



- Biella, via Italia 38: incontro sulla poetessa del Piazzo Giulia Poma. Ore: 18.



- Biella, teatro sociale: spettacolo di danza “Il volo delle muse”. Ore: 20:45.



- Valdilana, teatro Giletti: concerto benefico di Omar Gioia e Piero Torello in favore della ricerca sull’atrofia muscolare spinale e le lesioni spinali acute. Offerta libera. Ore: 21.



- Tavigliano, sede Alpini (via Gallo): concerto della fanfara A.N.A. di Ivrea per i 70 anni degli Alpini di Tavigliano. Ore: 21.



- Valdilana, sala Biagi (Valle Mosso): serata letteraria “Gaetano e i Salvemini”. Ore: 21.



- Lessona, Cineteatro Italia (via Rimembranza 2): concerto del coro “Voceversa”. Ore: 21:15.



Sabato 28



- Cavaglià, villa Salino: sabato delle pulci, mercatino artigianale. Ore: dalle 8 alle 18.



- Cavaglià, via Matteotti (parco giochi): giornata del gioco libero all’aperto. Ore: dalle 9 alle 12.



- Viverone, palestra comunale: Color run, corsa per bambini dai 3 ai 12 anni. Ore: 10.



- Bioglio, villa Santa Teresa: inaugurazione panchina rosa. Ore: 11.



- Caprile, giardino belvedere Mariateresa: visita al giardino per ammirare la fioritura di maggio; pranzo a seguire. Ore: 11.



- Pray, area verde: festa dello sport. Ore: 14.



- Tavigliano, sede Alpini (Via Gallo): festeggiamenti per i 70 anni del gruppo, alzabandiera e sfilata. Ore: 14:30.



- Biella, palazzo Gromo Losa: “Ispirazioni per muse”, laboratorio per bambini e ragazzi. Ore: 15.



- Andorno Micca, piazza Unità d’Italia 3: inaugurazione della biblioteca. Ore: 16.



- Viverone, palestra polivalente: giro podistico del lago. Ore: 17:30.



- Cavaglià, polivalente: “Patriottismo Musicale”, concerto con brani che rappresentano la storia d’Italia. Ore: 21.



- Valdilana, teatro Giletti: “La solidarietà che unisce”, serata benefica organizzata dall’associazione Piccolo Fiore. Ore: 21.



- Masserano, piazza del mercato: “70ttanta storie”, viaggio nella musica anni’70-’80. Ore: 21:15.



Domenica 29



- Camandona, frazione Cerale: “Transumando”. Ore: 06.



- Pollone, cimitero: trofeo P.G. Frassati, corsa competitiva e non. Ore: 08:30.



- Candelo, campo sportivo (via Santa Maria): 17° trofeo Città di Candelo, gara podistica. Ore: 10.



- Cossato, Parlamento: inaugurazione campo sportivo. Ore: 10.



- Cossato mercato coperto: “Quattro passi insieme per la salute”, incontro con l’associazione diabetici e camminata a seguire. Ore: 10:20.