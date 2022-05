Biella: l'arte entra nelle aziende con lo studio Fileppo

Da oltre 12 anni lo Studio Anna Fileppo crea collaborazioni tra le realtà industriali e gli artisti al fine di personalizzare e rendere unici tutti gli aspetti dell’immagine aziendale. "Abbiamo creato questo particolare brand, denominato Arte & Industria” - racconta Anna Fileppo, titolare dell’omonimo studio- "per aggiungere alla comunicazione “classica, vale a dire, brochure, cartelle colori, ricerca tendenze, stand, etc.) che realizziamo da 30 anni, uno scambio creativo tra arte, design ed il prodotto aziendale”.

Lo Studio Fileppo lavora in settori molto diversi fra loro passando dalla moda alla nautica, dal tessuto alla ristorazione. Queste diversificazioni consentono un continuo scambio, una necessaria attenzione e ricerca molto stimolante rispetto alla creatività.

Le modalità di utilizzo di questo “ nuovo ” modo di comunicare sono declinabili in tantissime forme, dallo stand ad un evento, dall’impiego di alcune opere per cartelle colori o presentazioni aziendali, alla creazione di un " oggetto unico ’’.

Un fattore importante, oggi, è che l’arte può essere annoverata, con la cultura, fra le componenti fondamentali legate alla sostenibilità aziendale e quindi un lavoro in questa direzione è in linea con l’Agenda 2030.

Continua Anna Fileppo: "Riteniamo fattori altresì indispensabili la sensibilità, l’interesse e la volontà di scoprire una modalità di comunicazione non così usuale affinché arte e business possano trarne vantaggio. Le arti sono considerate piene di significato, l’associazione con l’arte diventa un modo per cementare la fiducia del consumatore e per coinvolgerlo con modalità molto creative"

Cerchiamo, sempre, di comunicare con il cuore, è il nostro punto di forza !