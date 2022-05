Violento impatto tra autoarticolato e furgone in autostrada

Una squadra del Comando di Novara e’ intervenuta la notte scorsa, alle 4.30, in autostrada A4 all’altezza di Biandrate direzione Milano per un incidente stradale con coinvolti un autoarticolato e un furgone. Il furgone ha impattato contro il camion fermo a bordo strada a causa di un guasto precedente. Nonostante la violenza dell’impatto non si registrano gravi conseguenze. In posto 118, Polstrada e personale viabilità autostradale