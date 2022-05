In bici con gli amici ha un malore e muore. Vani i tentativi di rianimarlo sul posto

Una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Borgomanero è intervenuta ieri, poco dopo le 19, per soccorrere una persona nel comune di Cavallirio. Si trattava di un gruppo di amici che con mountain-bike stava percorrendo una strada ciclabile in mezzo ai boschi quando uno di loro ha avuto un malore. Purtroppo i soccorsi sono stati vani ed il medico del 118 non poteva che constatare il decesso.