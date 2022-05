"Fast & Furious" fa "smontare" una parte del ponte della Gran Madre. Se da martedì Borgo Crimea, in particolare corso Fiume e le strade limitrofe, è stato trasformato nel set del decimo capitolo del film dedicato alle auto da corsa, oggi c'è anche questa novità.

e lunedì riprese ai Murazzi

Da questa mattina chi transita a piedi o in macchina sul ponte non può non notare che una parte delle balaustre, dal lato dei Murazzi Gipo Farassino, sono state smontate. Al posto delle protezioni verdi sono state messe delle transenne in metallo temporanee, bloccate alla base con pesi di plastica rossi.

A sorvegliarle un vigilantes. E l'area dei Murazzi, così come quella del ponte Vittorio Emanuele I, diventeranno set per le riprese di Fast X domenica e lunedì.