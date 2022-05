Degrado in Barriera di Milano a Torino: donna urina tra le auto, commercianti esasperati lavano il marciapiede

Pisciatoio a cielo aperto. E’ il triste destino vissuto dal quartiere Barriera di Milano, che sempre più spesso si ritrova a fare i conti con persone che, sotto abuso di alcool o droghe, urinano ovunque: per strada, tra le auto, negli androni dei palazzi.



Un gesto tanto semplice quanto volgare, specchio del disagio avvertito in un quartiere che in alcune determinate zone sembra essere ostaggio di pusher e tossicodipendenti. L’ultimo episodio è stato segnalato dalla consigliera di Circoscrizione 6 Verangela Vera Marino (Fdi): una donna, con la maglia “Fuck Everything”, cammina sul marciapiede, si piega tra due auto in sosta e urina per strada. Non si tratta di un caso sporadico, frutto di un impellente bisogno, ma di un’abitudine ormai consolidata da parte della signora, conosciuta ormai da residenti e commercianti.



Il risultato? La panettiera del negozio vicino al wc a cielo aperto, a causa dell’odore, è stata costretta a uscire e lavare il marciapiede e riportare il decoro. Situazioni simili vengono segnalate di continuo da chi vive Barriera: pusher che fanno pipì negli androni, sui bidoni, ovunque. Le reazioni sono variegate: urla, secchiate d’acqua, sdegno. A prevalere è però spesso la paura di ritorsioni. La richiesta unanime? Più controlli.