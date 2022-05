Biella, scontro auto moto, ragazzino in ospedale

Incidente tra un'auto e una moto questo pomeriggio, 17 maggio, intorno alle 15,15 a Biella tra via Delleani e via Paietta.

Ad avere la peggio è stato un minorenne che, in sella alla sua moto, si è scontrato con una Mercedes guidata da un uomo e che, in seguito alle ferite riportate, è stato condotto all'ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti oltre al 118 la Polizia Locale.