Biella, cori in tutta la città per i 100 anni degli Alpini

La sezione A.N.A. di Biella, candidata ad ospitare l’Adunata nazionale 2024, nel 2022 festeggia il proprio centenario di fondazione. Per farlo ha deciso di coinvolgere in questo progetto le realtà corali del territorio.

Il primo sarà composto da coristi provenienti da tutte le eccellenze del canto corale del territorio; aderendo al motto sezionale degli alpini TÜCC’ÜN si sono trovati una prima volta a dicembre, quella che sembrava un’idea utopistica si è via via concretizzata, hanno superato le normali diffidenze ed ora hanno iniziato le prove.

L’obiettivo? Un grande evento in cui ogni coro potrà esprimere singolarmente alcune canti del proprio repertorio e poi tutti insieme confluire nella zona centrale della città dove il “CORO dei CORI” chiuderà la manifestazione. A loro si unirà in Piazza Duomo il coro CENTO VOCI ALPINE per CENTO ANNI.

Sarà occasione per risvegliare quella voglia di coralità fatta di canto e di amicizia nello stare insieme che tanto ci è mancata in questi ultimi due anni di distanziamento forzato e chissà che anche grazie a questa occasione qualcuno non decida di proseguire a cantare in corali organizzate.