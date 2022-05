Acqua Lauretana protagonista a RiminiWellness

Acqua Lauretana sarà protagonista come Official FIT Partner a RiminiWellness 2022, la più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere, sport, cultura fisica e sana alimentazione. La partecipazione all’evento, che avrà luogo a Rimini dal 2 al 5 giugno, è un’ulteriore testimonianza dello stretto legame tra l’azienda ed il mondo dello sport e del fitness. Lauretana sarà presente al Padiglione B3 e, durante i tre giorni, accompagnerà i visitatori nell’esperienza dell’idratazione, illustrando i benefici e le caratteristiche uniche dell’acqua più leggera d’Europa.

“Siamo felici della partnership con la Federazione Italiana Fitness e di ritornare a RiminiWellness, un’iniziativa importante che mette in contatto diretto aziende e clienti uniti all’insegna del benessere, aspetto a cui siamo naturalmente molto attenti” – dichiara il Presidente Giovanni Vietti – “Acqua Lauretana si impegna quotidianamente a sensibilizzare i propri clienti sull’importanza di adottare stili di vita corretti e li accompagna nella scelta consapevole. RiminiWellness – Moving Forward è una preziosa occasione per muoverci tutti insieme nella direzione giusta”.

Disponibile anche nel comodo formato “Fitness” da 500ml in PET 100% riciclabile, ideale per gli sportivi, Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa con soli 14 mg/l di residuo fisso. Un autentico dono di madre natura, che sorge nell’area idrogeologica del ghiacciaio del Monte Rosa, a oltre 1000 metri di altezza s.l.m., in un territorio incontaminato. Rinomata per la sua purezza, Lauretana è un prodotto completamente naturale, che opera un’importante funzione detox sul corpo ed è da sempre una fedele alleata di chi ha scelto uno stile di vita orientato al benessere.