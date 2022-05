Tempo di estate a Valdengo, riapre l'Alba Marina

Nel Biellese uno dei sinonimi di estate è Alba Marina, il centro sportivo di Valdengo che, da giovedì 2 giugno, tutti i giorni dalle 9 alle 20, ti aspetta per una bella nuotata nella piscina olimpionica, tanto divertimento e sport con gli scivoli d'acqua, i campi di beach volley ed i tavolo da ping pong, e momenti di puro relax nella vasca idromassaggio.

Riprenderanno i corsi di acquagym, idrobike, e zumba. Work in progress invece per le feste serali all'Alba Marina, un Must delle estati biellesi, come spiega il gestore Marco Mellano: “Ripartiamo giovedì contenti di poter offrire un servizio ottimo e con un orario che permette una bella nuotata anche dopo una giornata di lavoro”.

Alba Marina è a Valdengo, in Via Cristoforo Colombo 33 (tel. 0159186050; pagina Facebook Alba Marina 2020 ).