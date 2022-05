Anche Candelo aderisce alla Giornata Regionale del gioco libero all'aperto, il programma

Anche Candelo fra le 79 città piemontesi che hanno aderito alla prima edizione della Giornata regionale del gioco libero all’aperto in programma per domani, sabato 28 maggio.

Una ricorrenza che la Regione ha fissato per ogni ultimo sabato di maggio con l’obiettivo di promuovere l’importanza della libertà di movimento e di gioco dei più piccoli, per far loro sperimentare libertà di relazione e di pensiero, scegliere ed orientare la propria azione secondo l'età e la curiosità.

Spiega il Sindaco Gelone: "L’Amministrazione Comunale ha aderito all’istituzione della “Giornata del gioco libero all’aperto” organizzando per sabato 28 maggio dalle ore 16 alle ore 18 un pomeriggio di gioco presso il Parco dell’Albero d’Oro, con due animatrici che proporranno ai bambini dei giochi a stand."

Continua l’Assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo:" La nostra Amministrazione Comunale intende portare avanti iniziative che sostengano la sostenibilità sociale ed educativa dei più piccoli, per una Città a misura di bambino, riconoscendo, oggi più che mai, la funzione educativa del gioco, fondamentale per lo sviluppo emotivo, cognitivo, motorio, relazionale. Attraverso il gioco il bambino impara e rafforza le sue capacità comunicative, impara a rispettare le regole, a relazionarsi con gli altri, sviluppa la capacità di gestire e dominare le sue emozioni e sviluppa la sua creatività”.