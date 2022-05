A Gaglianico bimbi in piazza con "Party Sport 2022", FOTO

A Gaglianico bimbi in piazza con "Party Sport 2022"

Torna «Party Sport 2022», la manifestazione voluta da 13 amministrazioni del Basso Biellese per riunire in un’unica giornata tutto il mondo associazionistico e far provare ai bambini di tutti i comuni le varie discipline. E quest’anno, a ospitare l’evento dopo la pausa Covid sarà a Gaglianico il 4 giugno: teatro delle attività, piazza della Repubblica.

La giornata è stata presentata nell'auditorium di Gaglianico ieri sera 26 maggio. In sala, per l'occasione, c'erano rappresentanti di tutte le amministrazioni.

Ad aderire al progetto sono gli assessorati allo sport di Gaglianico, Benna, Borriana, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Massazza, Ponderano, Salussola, Sandigliano, Verrone e Villanova.

"Una delle grandi novità di quest'anno - ha esordito l'assessore di Gaglianico Mario De Nile - è che partecipano non solo 13 Comuni ma anche i 3 istituti comprensivi dove questi si trovano. E sono gli stessi bambini, che questo anno canteranno l'inno d'Italia".

Entusiasta anche il sindaco Paolo Maggia: "Quest'anno tocca a noi e ci impegneremo come facciamo sempre tutti, il prossimo anno toccherà invece a Cavaglià. E' sempre bello trovarsi tutti assieme, soprattutto dopo tutto quello che abbiamo passato".