La CGIL sta organizzando in tute le sue Camere del Lavoro una campagna di assemblee delle delegate e dei delegati e delle attiviste e degli attivisti dello SPI, dal titolo "Pace, Lavoro, Giustizia Sociale, Democrazia camminano insieme". Il percorso terminerà in una grande assemblea nazionale che si terra a Roma sabato 18 giugno.

Sabato 1 giugno a Biella è in calendario l'Assemblea di Biella dalle 14.30 alle 18.00, nel salone della Camera del Lavoro in Via La Marmora 4.