Biella, un nuovo fuoristrada per la delegazione Biellese del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese

È stato presentato giovedì 26 maggio 2022 il nuovo mezzo fuoristrada donato alla Delegazione Biellese del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dal Gruppo Cassa di Risparmio di Asti.

Si tratta di un’autovettura polivalente, cioè adatta ai percorsi in strada e fuoristrada, con cui i tecnici del Soccorso Alpino potranno migliorare la propria efficacia ed efficienza negli interventi in montagna e terreno impervio. Il mezzo è attrezzato con tutte le dotazioni tecniche e sanitarie necessarie per le operazioni di soccorso e, per le sue caratteristiche, può raggiungere anche le aree più remote del territorio biellese trasportando materiali e personale più vicino agli infortunati e a tutte le persone che hanno bisogno. Per le sue peculiarità logistiche, verrà custodito a Biella dove sarà utilizzato a supporto delle stazioni di valle quando sarà necessario un maggiore appoggio di tecnici e attrezzatura.

Dichiara Carlo Demartini, Amministratore Delegato Gruppo Cassa di Risparmio di Asti:

“Sono orgoglioso di aver contributo alla donazione, insieme a tutti i colleghi di Biver Banca e Banca di Asti e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in memoria del collega e amico Luciano Picasso. Il nuovo mezzo rappresenta un supporto importante per il Soccorso Alpino e una sicurezza in più per chi decide di vivere la montagna biellese”.

Dichiara Franco Ferraris, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella:

“Il Soccorso alpino biellese è una realtà preziosa per la sicurezza di chi ama e vive la montagna, un presidio indispensabile per conoscerla meglio e imparare a rispettarla.

Con la donazione di questo mezzo in ricordo del compianto Luciano Picasso la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, insieme al Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, intende contribuire a rendere ancora più fruibile e sicura”.

La Delegazione Biellese del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel 2021 è intervenuto in 66 interventi, soccorrendo 65 persone. Grazie al nuovo mezzo, sarà in grado di incrementare la propria operatività in un ambito in cui la tempestività e sempre più determinante nella possibilità di salvare la vita alle persone.