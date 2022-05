Biella, cantieri in città per il ripristino dell'asfalto al via da oggi

Il cronoprogramma è lungo e dettagliato. Oggi 27 maggio a Biella sono partiti i lavori per la sistemazione delle strade dove è stata posata la rete del teleriscaldamento, a giugno dove è stata posata la fibra ottica, a luglio gli allacci Enel. A metà giugno partiranno anche i lavori alla terza rotatoria su via La Marmora dopo le due sulle quali si è già intervenuti, davanti alla Camera del Lavoro.

"I lavori interesseranno da oggi alcune vie dove erano stati posati i tubi del teleriscaldamento in città - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà - . In particolare via Roma, via Asmara, un tratto di via Trento, via Zara, via Torino all'altezza del civico 43. Dal 6 giugno si procederà invece a sistemare le vie dove era stata posata la fibra ottica e dal 1 luglio dove aveva lavorato Enel: viale Macallè, via Salvo d'Acquisto, via Rigola e via Piacenza, un tratto di via Carso, via Fornace".

Non è però tutto, perchè il 20 giugno partiranno anche i lavori per il rifacimento della pavimentazione nella terza rotonda in via La Marmora, dopo l'intervento a quella davanti alla Provincia e a quella al piedi di via Pietro Micca.

"Non si tratta di interventi molto lunghi ma abbiamo scelto questo periodo perchè è il migliore per posare l'asfalto e perchè finiscono le scuole e dovrebbe esserci meno traffico", conclude Zappalà.