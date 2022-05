La serata musicale in programma per domani, sabato 28 maggio, nel comune di Cavaglià, avrà come tema il patriottismo e sarà incentrata sui canti popolari, i cori e gli inni che hanno segnato la storia d’Italia dal Risorgimento fino alla fine della seconda guerra mondiale.

Organizzato dalla Filarmonica di Cavaglià ed ospitata presso il salone polivalente di via San Giovanni Bosco 5, l’evento è in calendario alle ore 21.