Guerra, Covid, marcia su Roma e Pirandello, torna il toto-tracce in vista della Maturità

Quasi tempo di saluti e di iniziare una nuova avventura per tanti ragazzi che l'anno prossimo inizieranno un nuovo percorso di studio o lavorativo. E alcune scuole a Biella sui social stanno già pubblicando le foto delle classi quinte che tra qualche settimana affronteranno l'esame di Stato. La Maturità 2022 che questo anno inizierà il 22 giugno dunque si avvicina, e fra gli studenti è già iniziato il toto-traccia per la prima prova, il tema di italiano, che torna a distanza di due anni, da quando per la Pandemia il Ministero aveva rivisto le modalità per affrontare la prova di Stato e lo aveva tolto.

Saranno in tutto 7 le tracce divise in tre macro-tipologie, due tracce per l'analisi del testo, tre per il testo argomentativo e due per la riflessione critica. Guerra e Covid gli argomenti che secondo gli studenti saranno tra i più papabili per l’attualità, la marcia su Roma e la stagione degli attentati tra le ricorrenze. E come autore? Pirandello sembra essere il più quotato, mentre per la poesia Ungaretti è in pole position.

Quanto dura la prima prova dell'esame di Maturità? 6 ore. Si parte alle ore 8:30 con l'apertura dei plichi contenenti le tracce in arrivo dal Ministero. Se si termina prima delle 6 ore che si hanno a disposizione, si può cominciare a consegnare e uscire, a patto che però siano trascorse almeno tre ore dall’inizio della prova.