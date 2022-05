Da mercoledì 25 maggio, la CNA di Biella ospita il Consorzio Biella Accoglie nella sua sede di Via Repubblica 56.

Questa collaborazione segue di qualche settimana la sinergia realizzata con Confesercenti ed entrambe queste “strette di mano” si sposano con la visione di apertura, collaborazione e servizio al territorio di cui da tempo CNA Biella è promotrice.

In questi ultimi anni Biella Accoglie è stato operativo nel creare e veicolare opportunità in ambito turistico per i suoi associati e per il territorio biellese in generale. Con questa nuova collaborazione CNA desidera supportare e rilanciare le presenti e future attività che il consorzio metterà in essere nel futuro.

Biella Accoglie nasce nel settembre 2001 dalla volontà di alcuni albergatori biellesi, con l’intento di promuovere l’accoglienza territoriale. Negli anni ha raccolto sotto di sé differenti realtà imprenditoriali, fino a superare ora le 50 insegne, che vanno dalla ristorazione all’hotellerie, dai servizi di NCC agli operatori turistici, fino alle associazioni culturali e sportive. Con la creazione del portale “DISCOVER BIELLA”, nata dalla lungimirante idea di Paolo Schellino (ex Presidente), il Consorzio è oggi riconosciuto in modo particolare come “Discover Biella”: un nome molto più smart che ben si addice alla moderna comunicazione attuale e, certamente, adatto a veicolare il concetto del valore della scoperta del territorio biellese da parte del viaggiatore, grazie anche al supporto della geolocalizzazione per la creazione dei propri itinerari biellesi.

Discover Biella è stato, e continuerà ad essere, il riferimento di Regione Piemonte per lo sviluppo di opportunità turistiche territoriali, così come per gli Enti locali, grazie ai quali non sono mancate le occasioni di patrocinio, di promozione e di coinvolgimento dei propri Associati in grandi eventi (vedi Giro d’Italia 2021).