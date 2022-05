A Biella i ragazzi contro la violenza con la “Marcia dell’arte e dei giovani fra le panchine rosse”

Il tavolo delle Panchine rosse, in collaborazione con gli istituti di istruzione superiore di Biella e l’Opificio dell’Arte di Biella, ha proposto un nuovo evento in programma per il prossimo 3giugno 2022.

L’evento consiste in una “Marcia dell’arte e dei giovani fra le panchine rosse” con il coinvolgimento di uno studente per classe, per ogni istituto superiore della provincia. "Saranno circa 200 ragazzi a sfilare per le vie della città - spiega l'assessore all'Istruzione Gabriella Bessone - . Sarà molto toccante. E' da anni che il tavolo delle panchine rosse e le scuole lavorano, ma adesso si voleva coinvolgere tutta la consulta studentesca. Sarà un evento utile per raccontare e per ascoltare, un importante momento di confronto tra i giovani che sono il nostro futuro".

La marcia si svolgerà in forma itinerante a Biella, tra i Giardini Alpini d’Italia, Piazza Martiri della Libertà, Giardini Zumaglini, Giardini Arequipa, con il seguente programma:

L' inizio della manifestazione è previsto alle ore 9,00 con la 1° tappa ai Giardini Alpini d’Italia (presso panchina rossa); Performance artistica, 2° tappa Piazza Martiri Libertà (presso panchina rossa); Performance artistica - intervento Tavolo panchine rosse e studenti; 3° tappa Giardini Zumaglini (presso panchina rossa); intervento Tavolo panchine rosse e studenti; 4° tappa Giardini Arequipa (presso panchina rossa); esposizione artistica e testimonianze dei ragazzi su cartelloni e sul libro a disposizione dei partecipanti (guest book), su cui i ragazzi potranno comunicare la loro presenza all'evento con un disegno, uno scritto o la propria impronta.