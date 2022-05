Casa Elvo inaugura il “Beer Garden” estivo con una pedalata dedicata agli amanti delle bici e della birra artigianale

Riaprirà giovedì 2 giugno - per tutta la stagione estiva - il “Beer Garden” a Graglia di Birra Elvo, giunto quest’anno alla sua terza edizione dopo il grande successo delle due stagioni estive precedenti.

Oltre ad offrire diverse vie alla spina e bottiglie di birre artigianali della casa, il garden è specializzato in panini gourmet con carni affumicate e cotte a bassa temperatura, taglieri di salumi e formaggi del territorio e molte altre specialità alla griglia.

Quest’anno, ad inaugurare la stagione 2022, sarà la prima edizione dell’evento “Beer Bike”, organizzato in collaborazione con Free Bike dalla quale la manifestazione partirà. Il ritrovo è previsto per le ore 9:00 di giovedì 2 giugno, presso la sede del negozio di bici di Biella (corso Giuseppe Pella, 19/A); il giro, aperto a tutti i possessori di bici da strada, gravel o e-bike/enduro, sarà composto da tre giri differenti in base alla tipologia di bici usata (che varieranno dalle 2 alle 3 ore). L’arrivo sarà presso il Beer Garden di Graglia e la vittoria spetterà proprio a chi riuscirà a bere più birra una volta arrivato al traguardo!

A disposizione dei ciclisti e degli accompagnatori ci saranno panini con porchetta e i due classici del BBQ Pub Birra Elvo: pulled pork e brisket. Per informazioni sull’evento, è possibile chiamare il numero 333 5468143 (Free Bike) oppure recarsi al negozio dal lunedì al sabato (9:00-12:30 e 15:00-19:00).Il garden resterà aperto tutti i sabati e domeniche, fino alla fine di settembre, dalle 12:00 alle 21:30. Apertura eccezionale sarà quella di Ferragosto.

Il Beer Garden si trova presso la sede del Birrificio Elvo, ovvero a Graglia, in via Casale Gatto 12.

Per info e prenotazioni: Tel. 339 1037846 (preferibilmente via WhatsApp).