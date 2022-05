Pioggia di medaglie per la Rhythmic School all’interregionale AICS di Ritmica

Nelle giornate di sabato e domenica scorsa a San Mauro torinese, presso l’accogliente Palazzetto dello sport della cittadina sabauda, si è disputato il campionato interregionale Nord-Ovest di ginnastica Ritmica AICS. A scendere in pedana più di cinquecento atlete in rappresentanza di associazioni lombarde, liguri, piemontesi e valdostane. A tenere alti i colori della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya una ventina di atlete che si sono distinte per la loro preparazione ed eleganza facendo incetta di podi e di ottimi piazzamenti.

La prima a scendere in gara è stata Giorgia Bonifacio che nella categoria LA1 J1 ha ottenuto l’argento esibendosi a corpo libero e palla. Ha conquistato l’oro Esther Carolina Sales Neto nella LB1 J1 con un esercizio al cerchio. Altro oro anche per Ginevra Segatto nella LB2 A1 eseguendo performances a palla e nastro. Ha ottenuto il bronzo Matilde Linty impegnata anch’essa a nastro e palla nella categoria LB2 J1.

Nelle Gold junior quarto posto per Giulia Sapino impegnata a palla e clavette, nono per Matilde Sabattini che ha eseguito clavette e cerchio e decimo per Camilla Lozito che ha portato in gara cerchio e palla.

Nelle LE A2 oro per Elena Pavanetto con due esecuzioni a palla e clavette, argento per Ginevra Bravaccino che ha eseguito fune e clavette e bronzo per Emma Bragante con performances a clavette e palla. Si sono classificate entrambe al quarto posto Martina Brocchi ed Iris Marchesi impegnate in corpo libero e cerchio rispettivamente nelle categorie LC A1 ed LC A2.

Decimo posto per Alice Cola anch’essa in gara nella LC A2 con l’esercizio al corpo libero. E’ d’argento la medaglia di Giulia Bocci, con l’esecuzione al cerchio, nella categoria LC J1; mentre si è classificata sesta Alessia Botto Steglia con l’esibizione alla palla in LC J2. E’ invece di bronzo quella conquistata da Giada Vitale, impegnata con palla e clavette, in LC S1; si classifica al quinto posto con un esibizione alle clavette in LD J2 Beatrice Antorra. Infine, e’ d’oro la medaglia conquistata nella categoria LD1 dall’insieme formato da Nadia Dipalma, Giulia Bocci, Esther Sales Neto, Beatrice Antorra ed Alessia Botto Steglia.

“E’ stata una due giorni di grande impegno e forti emozioni – commentano Arianna Prete e Giada Mello Grand che hanno accompagnato le ginnaste in gara – tutte le atlete hanno gareggiato con il giusto approccio e siamo molto soddisfatte dei risultati ottenuti. Questa gara ha rappresentato per il nostro gruppo un ottimo banco di prova in ottica finali nazionali della Festa della Ginnastica Summer edition FGI che si disputerà a Rimini a fine giugno/inizio luglio e ci vedrà impegnati a difendere i grandi risultati ottenuti dalla nostra squadra nelle edizioni precedenti. Ottimi sono stati i riscontri ottenuti da un corpo giudicante che non ci conosceva e che ha valutato la gara in modo molto obiettivo. Abbiamo tratto buone indicazioni sia per chi ha fatto bene ed ha raggiunto i vertici delle classifiche che per chi non si è espresso al meglio. Ora le nostre atlete avranno un mesetto di tempo per affinare ed ottimizzare le loro performances per arrivare preparate in misura ottimale alla grande kermesse riminese – concludono le tecniche – che prima di chiudere, invitano tutti gli appassionati al saggio/Festa di fine corsi della Rhythmic School che si terrà presso il palazzetto dello sport di Candelo, a partire dalle 17,30, il prossimo sabato 4 giugno“.