Gara 2 di semifinale playoff, Spazioforma Biella ha la meglio

Trionfo di spessore nel match "dentro o fuori" in casa per Spazioforma Biella sul punteggio finale di 67-59 davanti ad una Rivetti gremita di gente.

Partita che inizia, complice la molta tensione in campo, con poca precisione al tiro, dove il quarto va in archivio sul punteggio di 10-12. Nel secondo periodo i ragazzi tirano fuori la grinta e la forza necessaria per un primo allungo importante, andando all'intervallo sul 29-24. Terzo quarto che vede i nostri ragazzi continuare a condurre il ritmo della partita, arrivando anche in doppia cifra di vantaggio e chiudendo il parziale sul 47-40. Nell'ultimo quarto gli ospiti provano a rientrare fino alla fine in partita, ma la squadra con il cuore porta a casa il risultato e porta la serie in parità! Venerdì ultimo appuntamento della serie a Cavagnolo, nella partita più importante della stagione



Basket Spazioforma Biella - Unisport Cavagnolo 67-59

Tabellino: Della Barile, Allione 6, Schiaparelli, Gagliano 20, Bonato, Konin 6, Coppa 9, Corongiu 4, Sasso 16, Cerbara, Lapresa, Parnenzini 6