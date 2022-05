Biella, due open day ai Faggi per presentare i campus estivi e la scuola tennis

Campus estivi e scuola tennis sono solo due delle diverse iniziative proposte da “I Faggi” per i più piccoli. Per presentare ed informare circa le altre iniziative è stato organizzato un open day nelle giornate di mercoledì 1° giugno e mercoledì 8 giugno, dalle ore 16:30 alle ore 18:30.



Sarà dunque possibile recarsi presso il circolo in via Eriberto Ramella Germanin 28 per toccare con mano l’offerta de I Faggi, provando liberamente e gratuitamente, in compagnia dei maestri di tennis e dello staff del campus estivo, ciò che ha da offrire. Al termine dell’evento sarà offerta una merenda per tutti.



Per maggiori informazioni contattare la segreteria al numero 342.8018745 oppure scrivere a info@ifaggi.com.