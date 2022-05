Uncem: "Cordoglio per la morte di Ciriaco De Mita"

Non solo l'intenso dialogo politico, la riflessione, lo scambio di opinioni e di idee. Con il Presidente e Sindaco Ciriaco De Mita, Uncem ha avuto un rapporto molto forte, in particolare negli ultimi cinque anni e per l'attuazione della Strategia dell'Area Interna dell'Alta Irpinia, che lui coordinava. Con l'on. Enrico Borghi, De Mita ha avuto scambi costanti, proseguiti con il Presidente Marco Bussone, con il Vicepresidente Vincenzo Luciano. De Mita ha intrecciato una capacità di sguardo europeo e mondiale, alla volontà di lavoro costante e fattiva per la sua comunità, Nusco. Tantissimi gli incontri per inserire nella Stategia d'area una serie di azioni per le filiere forestali e ambientali. Un lavoro intenso e appassionato, fatto con scambi arricchenti con Uncem, Fondazione Montagna Italia, Crea. Abbiamo lavorato tanto insieme e il percorso da lui ispirato di certo prosegue. Ci mancherà molto e mancherà al Paese, colonna di una Politica alta, capace sempre di partire dai territori, da quella che lui definiva "provincia", senza però alcuna retorica o provincialismo.