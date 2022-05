Le LANCIA alla scoperta del biellese

Si terrà all’inizio di luglio, mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 luglio 2022, l’evento “ Il Lancia Club a Biella ”, parte biellese del Raduno “ Lancia Club Cinquantesimo” organizzato dal Lancia Club Italia per celebrare i cinquant'anni di attività del Club. A questo proposito va ricordato che il Lancia Club è un sodalizio, federato ASI, che opera per custodire la tradizione storico motoristica del marchio “Lancia”, valorizzandone gli aspetti tecnici e il patrimonio storico culturale. Il programma dell’evento Tutto avrà inizio il pomeriggio di mercoledì 6 luglio , quando (a partire dalle ore 16) i partecipanti raggiungeranno l'Hotel Agorà Palace di Biella (Viale Lamarmora) per la registrazione. Nel frattempo le vetture saranno sistemate nell'adiacente Piazzale Carlo Casalegno, dove resteranno esposte al pubblico fino a sera. Alle 19,30 si terrà la "Cena di Benvenuto" e, a seguire, nella Sala Congressi dell'Hotel (a partire dalle ore 21), la serata “ Cinquantesimo Lancia Club” in cui verrà ricordata la storia del Club e le figure di Sandro Lanza e Franco Bocca . Va ricordato che Lanza, imprenditore biellese e noto collezionista Lancia, è stato Socio Fondatore e primo Presidente di AMSAP (Auto Moto Storiche Alto Piemonte, il Club federato ASI di Biella). Per tanti anni ha inoltre fatto parte del Consiglio Direttivo del Lancia Club, di cui è stato Presidente dal 1977 al 1980. Franco Bocca , invece, storico Concessionario Lancia di Biella, del Lancia Club è stato Socio Fondatore e, fin dall’inizio, Presidente Onorario. Si parlerà poi di Vincenzo Lancia che a Biella, all’inizio del secolo scorso, fu per un breve periodo collaboratore e pilota della Scuderia dell’avvocato Angelo Mosca , possessore della prima auto arrivata a Biella; e proprio alla guida di una vettura della Scuderia Mosca (una Fiat 24 HP Corsa), Vincenzo Lancia vinse la Susa – Moncenisio del 1902. Lancia restò poi in buoni rapporti con l’imprenditore biellese, che lo spronò a diventare a sua volta un costruttore; cosa che fece a partire dal 1906. Una parte della serata, infine, sarà dedicata alla presentazione dell'evento “Lancia Club Cinquantesimo” con particolare riferimento alla visita a Biella del Club. Alla scoperta del Biellese Qui di seguito, in sintesi, il programma delle successive due giornate. Giovedì 7 luglio le vetture partecipanti affronteranno un percorso che le porterà dapprima al Santuario di Graglia e poi al Santuario di Oropa , dove sosteranno per la pausa pranzo e la visita guidata alla struttura. A fine giornata il ritorno a Biella , dove le vetture sfileranno lungo tutta Via Italia prima di essere presentate al pubblico al fondo della via, di fronte ai Giardini Zumaglini. Quindi il rientro in albergo e, a seguire, la cena di gala della parte biellese dell'evento. Il giorno dopo, venerdì 8 luglio , la giornata inizierà nuovamente con l'incolonnamento e la partenza delle vetture da Piazzale Casalegno. A seguire i partecipanti saranno a Candelo dove, sistemate le vetture nell’area a loro riservata, visiteranno lo storico Ricetto di Candelo . Quindi la pausa pranzo e la chiusura della visita a Biella. Nel pomeriggio, infatti, i partecipanti raggiungeranno Cervinia, dove inizierà la seconda parte, “Lancia Club Cinquantesimo da Villa Rey a Villa Rey”. Resteranno a Cervinia (dove cinquant’anni or sono fu fondato il Lancia Club) fino a domenica mattina, quando si sposteranno a Torino, nella sede ASI di Villa Rey, per la chiusura dell’evento. Modalità di partecipazione

“La visita a Biella del Lancia Club sarà anche un’occasione per promuovere il nostro territorio dal punto di vista turistico” spiega Remigio Cibin, esponente biellese del Lancia Club [nella foto qui a destra]; “per questo motivo abbiamo organizzato un “evento nell’evento” a cui potranno prendere parte tutti i possessori di vetture Lancia, anche non iscritti al Club”.

La modalità di partecipazione è descritta in dettaglio nel sito Internet www.storicheabiella.it , che è stato creato per l’occasione. “I partecipanti potranno scegliere senza problemi se essere presenti a tutte e due le giornate o a una soltanto” aggiunge Cibin; “è però necessario iscriversi per tempo, per darci modo di organizzare al meglio il tutto”.

Per l’Evento “Il Lancia Club a Biella” - Massimo Gioggia