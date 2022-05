Biella: aperte le iscrizioni al Centro estivo di Spazio Ragazzi Divertistudio

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al "Summer Village 2022", il Centro Estivo di Spazio Ragazzi Divertistudio.

Il "Summer Village 2022" rivolto ai bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni, sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 a partire da lunedì 13 Giugno fino a venerdì 9 Settembre (APERTO TUTTO AGOSTO), presso la nostra sede sita in Piazza Falcone 3 a Biella. Il tema di quest'anno è il Viaggio tra i miti, le leggende e i misteri dei popoli del mondo. Ogni gioco, laboratorio, attività e uscita saranno ispirati al tema della settimana, sarà un meraviglioso viaggio che farà vivere ai bambini esperienze indimenticabili. Come è nel nostro DNA, ciascuna attività, gioco o laboratorio saranno curati nei minimi dettagli e nulla sarà lasciato al caso o all'improvvisazione, il tutto svolto da personale preparato e competente. Tutte le settimane ci saranno le giornate dedicate alla piscina e le giornate dedicate alla scoperta del territorio biellese e non solo.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro e non oltre Venerdì 3 Giugno 2022 e possono essere effettuate anche per settimane non consecutive

Per informazioni divertistudio@gmail.com, cell 348.0188561 oppure whatsapp 338.8675806

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook “Divertistudio Spazio Ragazzi” per essere sempre aggiornati su tutte le nostre attività.