Biella, futuro sostenibile: firmato il protocollo di intesa per il primo Recycling Hub italiano, FOTO e VIDEO

È un territorio unito ed ambizioso quello che si è presentato oggi, giovedì 26 maggio, allo storico lanificio Sella di via Corradino Sella, nell’ambito della conferenza di presentazione della candidatura del biellese come primo Recycling Hub italiano. L’obiettivo è chiaro: costruire un centro di riciclaggio dedicato al tessile, al fine di sopperire alla mancanza di materie prime e di spingere sull’economia circolare, in un contesto di industria e sviluppo sostenibile.



La prima ad aver preso parola è stata Elena Chiorino, assessore all’Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale della Regione Piemonte: “Ci troviamo oggi in un luogo significativo – spiega Chiorino – in quanto simbolo della storia e della tradizione del tessile. L'obiettivo è sostenere un'economia circolare, senza sprechi. Nel Biellese – prosegue – abbiamo le capacità tecniche, chimiche e il know-how per realizzare al meglio tutti questi passaggi”.

La realizzazione di un centro di riciclaggio avrà dunque impatto su diverse realtà, in primis il mondo imprenditoriale e del lavoro: “È un progetto che può dare una marcia in più all’economia piemontese – racconta in collegamento Andrea Tronzano, assessore al Bilancio, finanze e programmazione economica della Regione Piemonte. Cercheremo di dare il meglio di noi per supportare il settore tessile”.L’hub non servirà solo allo sviluppo sostenibile del biellese ma sarà un vero e proprio punto di riferimento per tutto il sud Europa. Sinergia dunque è la parola d’ordine: “Il territorio dà oggi un’immagine di unità – afferma Emanuele Ramella Pralungo, presidente della Provincia di Biella – ed è pronto a valorizzare i suoi punti di forza”.Non solo intenzioni. La conferenza è infatti stata seguita dalla firma del protocollo di intesa tra i soggetti in campo: la Regione Piemonte, nella figura dell’assessore Elena Chiorino; la provincia di Biella, rappresentata dal presidente Ramella Pralungo; l’Unione industriale biellese, rappresentata da Paolo Barberis Canonico; Confindustria Piemonte, nella figura di Ermanno Rondi e la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi e Alto Piemonte, rappresentata da Fabio Ravanelli. Non ha fatto mancare la sua presenza, in collegamento remoto, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.Gli investimenti previsti si tradurranno in 22 milioni di euro, di cui 15 per la realizzazione del centro e 7 milioni per l’operatività dei primi 4 anni, intesi come costi operativi (personale e spese) nel tempo di avviamento in attesa dell’entrata in vigore del modello EPR (Responsabilità Estesa del Produttore) che, a regime, dovrebbe finanziare tutti i costi degli operatori della filiera del riciclo.