Biella, Festa della Repubblica all’insegna della natura

In occasione della Festa della Repubblica, giovedì 2 giugno 2022, Selvatica Arte e Natura in Festival al Piazzo sarà aperta al pubblico dalle 10.00 alle 19.00.

Tante le mostre e le iniziative che arricchiscono questa IX edizione del Festival, come l’installazione-opera collettiva l’Albero degli Alberi a cura di Aipan, Associazione Italiana per l’Arte Naturalistica allestita a Palazzo Ferrero.

L’installazione è un albero composto da trentadue riquadri, uno per partecipante al progetto, in cui ogni artista ha rappresentato fogliame, fiori e frutti di alberi provenienti da quattro continenti - è un’opera che viaggia per portare il suo messaggio di connessione e di sensibilizzazione in terreni dove l’attenzione alla Natura e all’Arte sono coltivati. La prima esposizione dell’Albero degli Alberi è stata ospitata dal Museo Orto botanico di Roma in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma nel 2019 in occasione della Festa degli Alberi e del ventennale dell’AIPAN, per proseguire poi a Lucca durante di Botalia – Murabilia nel 2021. Gli artisti che hanno contribuito a questa installazione sono gli artisti soci di Aipan Roberto Bertoli, Fabrizio Carbone, Lucilla Carcano, Carlo Castellani, Lorenzo Cogo, Marina Durante, Gian Paolo Faleschini, Cristina Girard, Concetta Flore, Maria Elena Ferrari, Marco Grasso, Iole Eulalia Rosa, Angela Maria Russo, Alessandro Sacchetti, Stefano Torriani, Alessandro Troisi, Milena Vanoli, Silvana Volpat, con il contributo di alcuni artisti ospiti Fabio Ascenzi, Alessandra Cecca, Marina Cremonini, Lorenzo Dotti, Romina Illuzzi, Sabrina Luoni, Antonella Mariani, Adriana Morgante, Alfredina Nocera, Carla Pucci da Filicaja, Anna Regge, Roberta Sarchioni, Angelo Speziale.

AIPAN da vent’anni seleziona e riunisce gli artisti naturalisti in progetti espositivi di qualità. L’artista AIPAN conosce e interpreta la Natura nei suoi aspetti meravigliosamente vari, in modo personale ed esteticamente prezioso, invitando il pubblico ad un’osservazione empatica e coinvolgente. L’AIPAN aderisce al progetto Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, di cui il socio Fabrizio Carbone è testimonial.

Ricordiamo che i visitatori potranno ammirare anche la mostra dell’incisore giapponese Keisei Kobayashi, le straordinarie immagini del fotografo naturalista Stefano Unterthiner e di Glanzlichter, il concorso naturalistico più importante di Germania.

Gli acquerelli dell’artista Silvia De Bastiani, le sculture di Jessica Carroll e di Giovanni Tamburelli, ed infine KRYPTÒS. Inganno e mimetismo nel mondo animale, esposizione scientifica a cura di Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli.