Dopo Eurovision, la grande musica fa tappa a Nichelino: Nick Mason dei Pink Floyd per l'apertura di Stupinigi Sonic Park

Dopo la cancellazione del 2020 causa Covid e la 'limited edition' dello scorso anno, Stupinigi Sonic Park torna alle origini con un cartellone di assoluto valore per la sua quarta edizione. Dal 26 giugno al 20 luglio Nichelino e la Palazzina di Caccia raccoglieranno il testimone della grande musica da Torino, dopo il successo dell'Eurovision, per portare i grandi artisti a suonare nella residenza sabauda alle porte del capoluogo.

Tolardo: "Un cartellone straordinario"

Il sindaco Giampiero Tolardo si è detto entusiasta per "un'edizione straordinaria, che è anche sinonimo di ripartenza, dopo un periodo particolarmente difficile che abbiamo vissuto, causa la pandemia". Paolo Biancone della Fondazione Ordine Mauriziano, ha sottolineato la "logica pop di un evento che avvicina ad un patrimonio del territorio come la Palazzina i ragazzi e le giovani generazioni. Qui dovrebbe essere il cantante a pagare il biglietto, vista la straordinaria bellezza della location". Una location quella di Stupinigi che la Regione, grazie all'impegno garantito dal governatore Cirio, riceverà 20 milioni di fondi europei.

Boasi: "Felici di essere stati scelti da Zucchero"

Gli organizzatori, Fabio e Alessio Boasi di Reverse, hanno usato spesso il termine "finalmente" per sottolineare il ritorno alla versione iniziale del concept, con il pubblico accolto di nuovo nel parco della Palazzina. "Non lasciamo che si spenga la fiamma di Eurovision, dobbiamo includere i giovani con un messaggio moderno e inclusivo".

"L'offerta musicale è molto ampia, stiamo diventando un festival importante, come dimostra il fatto che un artista di valore mondiale come Zucchero abbia deciso di venire a Stupinigi, pur avendo avuto molte altre proposte. Siamo onorati di questa scelta".

Si comincia con Nick Mason dei Pink Floyd

Nick Mason, il mitico batterista dei Pink Floyd, aprirà il cartellone del Sonic Park il 26 giugno, esibendosi sul palco della Palazzina con una superband insieme a Dom Beckem, Gary Kemp, Guy Pratt e Lee Harris. Il 30 sarà poi il turno di Elisa, mentre il 2 luglio toccherà a Zucchero, seguito il giorno dopo da Achille Lauro, mentre il 9 toccherà ai Liftiba che in questa estate daranno l'addio alle scene.

Marracash sarà protagonista il 12 luglio con il suo 'Persone Tour', quindi sarà il turno di Irama il 16 luglio. E poi ancora Lp e Ben Harper, che recuperano le date perse nel 2020, nell'edizione cancellata dal Covid. Si chiude il 20 luglio con la data forse più attesa dai giovanissimi, con sul palco Mara Sattei e Carl Brave.

Biglietti per i rifugiati ucraini di Nichelino

Da quest'anno il Sonic Park avrà un gemello anche a Matera, a dimostrazione che il format di Stupinigi è esportabile, ma in un'edizione che torna alle origini ci sarà spazio anche per la solidarietà, con l'organizzazione che ha predisposto biglietti per i rifugiati ucraini della città di Nichelino. Perché "un festival musicale non può ignorare la guerra", come ha spiegato il sindaco Tolardo.