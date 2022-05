Intorno alle 14 di oggi, 26 maggio, l'allarme è scattato in una officina di Sandigliano, in via Gramsci, dove un mezzo pesante aveva preso fuoco. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e posto l'area in sicurezza. I sanitari del 118 hanno preso in carico in via precauzionale le persone che hanno inalato il fumo per le cure del caso.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti necessari in tali circostanze.