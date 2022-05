San Giacomo di Masserano, tamponamento sulla SP 142, lunghe code e rallentamenti

Traffico rallentato sulla SP 142 per un tamponamento tra tre auto in località San Giacomo di Masserano. L'impatto sembra essere stato violento tanto che tutti gli airbag dei mezzi sono entrati in azione. Le persone coinvolte sono state soccorse dai sanitari del 118 per le cure del caso. Al momento non si conoscono le loro esatte condizioni.

I Carabinieri, sul posto, si sono occupati dei rilievi, degli accertamenti delle dinamiche e la valutazione delle responsabilità, oltre che alla regolazione del traffico che, fino al termine delle operazioni, ha registrato lunghe code di automezzi sulla provinciale.