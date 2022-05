Biella: Auto schiacciata da un tir in via Ivrea

Soccorsi in via Ivrea intorno alle 17 per un incidente tra un tir e un'auto.

Dalle prime testimonianze sembrerebbe che nel percorrere lo svincolo tra via Ivrea e via Pollone il mezzo pesante abbia ingombrato la carreggiata schiacciando letteralmente l'auto che procedeva affiancata alla sua destra.

Sul posto gli agenti della Polizia per i rilievi del caso e la viabilità.