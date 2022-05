Torna Valdengo in festa: 11 giorni di festeggiamenti tra sport ed intrattenimento

Sarà la Filarmonica di Valdengo ad aprire, nella serata di venerdì 27 maggio alle ore 18:30, le 11 giornate di festeggiamenti che caratterizzeranno l’edizione 2022 di “Valdengo in festa”, ospitati nell’area dedicata di via Libertà. Il giorno successivo, sabato 28, si proseguirà con il 12° concorso di scultura ed intaglio del legno delle ore 10 mentre, alle ore 17, verrà aperta la mostra di quadri ad olio di Antonella Pellerei, Valeria Givonetti e Valeria Ceffa.



Domenica 29 maggio la giornata verrà aperta dal torneo regionale di calcio dedicato alla categoria dei Pulcini mentre, alle ore 17, verranno esposti i lavori del concorso di scultura e premiati i vincitori. Lunedì 30, martedì 31 e mercoledì 1° giugno saranno delle serate principalmente dedicate al cenare in compagnia, fatta eccezione per martedì 31 con la gara podistica StraValdengo, in partenza alle ore 20.



Giornata dedicata al ciclismo quella di giovedì 2 giugno con il Memorial Lino Lava, Silvano Borrione e Adriano Pella e il Memorial Celestino Vercelli. Sabato 4 giugno verrà il momento del torneo di scacchi, in formato semilampo (15 minuti a giocatore), in partenza alle ore 14. Domenica 5 giugno si svolgeranno i festeggiamenti per il 180° anniversario della Filarmonica di Valdengo.



Infine, Valdengo in festa terminerà lunedì 6 giugno con l’estrazione dei vincitori della lotteria, alle ore 22.