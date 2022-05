Il Parco Commerciale Gli Orsi promuove la mobilità sostenibile con la nuova stazione di ricarica elettrica

Il Parco Commerciale Gli Orsi ha completato l’installazione della stazione di ricarica per i veicoli elettrici, a conferma del proprio impegno in termini di sostenibilità sociale e ambientale. Tale progetto è stato portato avanti con Atlante, Società del Gruppo NHOA dedicata all’infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, che ha già firmato accordi con Sonae Sierra, azienda di gestione de Gli Orsi, per l’elettrificazione di due centri commerciali in Italia.

Il Parco commerciale Gli Orsi diventa dunque un punto di riferimento non solo per tutti i residenti che hanno scelto la mobilità elettrica ma anche per molti automobilisti che transitano dalla città piemontese per motivi di lavoro e per i turisti che vogliono spostarsi sul territorio in modo sostenibile. Parallelamente, il tempo di attesa per la ricarica sarà un’importante occasione di consumo e relax, tra shopping e ristoro.

Alessandro D’Angelico, Direttore del Parco commerciale Gli Orsi, dichiara: “Siamo molto fieri della realizzazione di questo progetto. In una società sempre più attenta all’ambiente, Il Parco Commerciale Gli Orsi compie un importante passo a favore della comunità locale, con l’obiettivo di creare un contesto urbano a prova di futuro”.

