Caritas: Un mese con Maria

Maggio è il mese dedicato a Maria ed è anche il mese in cui ricorre la festa della mamma.

Dedichiamo questo breve spazio a tutte le mamme, quelle con bambini piccoli, quelle con figli grandi, quelle che non ci sono più, quelle abbandonate dai figli, quelle che li hanno abbandonati, quelle che non riescono a dar da mangiare ai loro figli, quelle che lavorano, quelle che vivono a casa loro, quelle che abitano lontano dal loro Paese. Ci auguriamo che loro si sentano sempre vicine a Maria, madre di Gesù, e che, come lei, ascoltino sempre il Signore. Nel mese di maggio ci sono molti rosari: Maria abbracci sempre tutte le mamme e le tenga vicine.