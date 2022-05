Biella, a palazzo Ferrero un libro contro i falsi miti sulla Resistenza italiana

Sono tanti i fatti sui partigiani e la resistenza che, con il passare del tempo, si sono distaccati dalla storia per diventare dei miti, talvolta esagerati e, in alcuni casi, delle vere e proprie “fake news”. “Anche i partigiani però…” è un’opera nata dalla penna di Chiara Colombini, scrittrice e ricercatrice presso l’istituto piemontese per la storia della Resistenza, che mira a smascherare luoghi comuni e falsificazioni sui venti mesi di Resistenza.



Il libro verrà presentato sabato 28 maggio a palazzo Ferrero, alle ore 17.