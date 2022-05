Chiarimento ai cittadini sull'iniziativa “SPID In Ogni Dove Tour”

A seguito di quanto pubblicato il 21 maggio da Newsbiella in merito allo SPID rilasciato ai cittadini nell'ambito di un evento promosso dall'ASLBI, l'Azienda Sanitaria chiarisce quanto segue: l'iniziativa nazionale “SPID In Ogni Dove Tour” a cura dell’Associazione di Promozione Sociale MigliorAttivaMente organizzata in ospedale mercoledì 11 maggio scorso è totalmente gratuita e non prevede costi successivi per i cittadini che vi hanno aderito, neanche dopo due anni, come dichiarato da un lettore di Newsbiella. Analogamente all'ASL di Biella, numerosi ospedali o aziende sanitarie e comuni piemontesi e italiani si sono attivati offrendo ai cittadini lo stesso servizio: a Torino, Alessandria, Busto Arsizio, Brescia, Bergamo, Milano, Bari...

Non è pertanto in alcun modo riconducibile all'iniziativa messa a disposizione dell'ASLBI e quindi non veritiera l'affermazione del lettore anonimo che ha dichiarato "A SPID attivato, però, devo far notare che la durata di tale servizio gratuito si limita a soli due anni". SPID è gratuito per legge. Ciò che fanno pagare alcuni enti è l'identificazione, ma anche in questo caso l'iniziativa dell'ASL di Biella non prevedeva questo tipo di costi per il cittadino".