Tutti in piazza a Biella, Candelo, Cavaglià, Coggiola e Pray, per la Giornata Regionale del Gioco Libero all'Aperto, FOTO

Tutti in piazza a Biella, Candelo, Cavaglià, Coggiola e Pray, per la Giornata Regionale del Gioco Libero all'Aperto

In tutto sono 80 i Comuni che hanno aderito alla 1° Giornata Regionale del Gioco Libero all'Aperto istituita dalla Regione quest'anno che a partire da questo, cadrà ogni anno l’ultimo sabato di maggio. E tra questi, si sono anche nel biellese Biella, Candelo, Cavaglià, Coggiola e Pray.

La prima edizione si terrà appunto questo sabato, il 28 maggio. L’auspicio dell’assessore è che questa iniziativa spinga le famiglie a «tornare indietro» rendendosi conto dell’importanza del gioco libero che non vuole mettersi in contrapposizione con le nuove forme di intrattenimento elettroniche - anch’esse importanti - ma un’alternativa complementare in cui poter giocare nella realtà, se così si può dire, a contatto con i propri amici in un mondo sempre più freddo e digitale. Ma chi realizzerà i giochi? Una ditta specializzata che ricreerà quelli che gli studenti avevano disegnato in classe nei mesi prima, alcuni dei quali a Biella erano stati realizzati con i gessi colorati in piazzale Casalegno l'8 aprile alla presenza dell'assessore regionale Chiara Caucino e comunale Gabriella Bessone.

A Biella i ragazzi sono al lavoro per preparare i giochi in piazza a Chiavazza in piazza XXV Aprile, ma anche al Villaggio La Marmora e in piazzale Casalegno.

A Candelo la Giornata si terrà dalle 16 alle 18, al Parco dell’Albero d’Oro, con due animatrici che proporranno ai bambini giochi e animazioni.

A Cavaglià l'area dedicata al Gioco Libero sarà la zona del parco giochi di via Matteotti dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il comune di Coggiola, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Pray e le associazioni del paese ha organizzato la 1° Giornata Regionale del Gioco Libero all’Aperto dalle 14.30 alle 16.30. Per l'occasione, la via Silvio Piola sarà chiusa al traffico.

A Pray a partire dalle ore 14, l’Area verde ospiterà una giornata di svago all’insegna dello sport. Patrocinata e promossa dal Comune e dalla Regione Piemonte, la “Grande festa dello sport” proporrà diverse attività tra cui danza, calcio con le associazioni sportive Flecchia di Pray e F.C. Valsessera, uno spazio per i cani con la presenza di un cinofilo e dell’Ambulanza veterinaria e, infine, il tennis.