Rifondazione Comunista Biellese insieme al Partito Marxista Leninista Biella, a Potere al Popolo in piazza contro la guerra

Sabato 28 Maggio 2022 a Biella in Via Italia sotto i Portici ,dalle ore 14.30 alle 18.30 Rifondazione Comunista Biellese insieme al Partito Marxista Leninista Biella, a Potere al Popolo organizza un nuovo presidio nel giorno della Campagna Nazionale che avverrà in contemporanea su tutto il territorio nazionale contro la follia della guerra, contro il riarmo e contro il carovita.

"Intendiamo dare voce alla maggioranza della popolazione che si oppone alla intensificazione della guerra in Ucraina prodotta dall'invio di armi sempre più potenti", scrivono nella nota gli organizzatori.