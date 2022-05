Muse alla lavagna festeggia i 10 anni di progetti per i giovani biellesi. Più di 55 mila gli studenti coinvolti, FOTO

Muse alla lavagna, il progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per ampliare l’offerta formativa nelle scuole del territorio compie 10 anni e organizza un grande momento di restituzione pubblica del lavoro svolto e anche di festa dedicato a bambini, ragazzi e alle loro famiglie.

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha da sempre investito in modo particolare sui giovani, capitale prezioso del territorio, e lo ha fatto non solo sostenendo direttamente i progetti delle scuole, ma presentando una propria offerta formativa integrata all’interno del progetto proprio “Muse alla lavagna” – spiega il Presidente Franco Ferraris – un progetto a cui teniamo molto perché consente ai giovani di sperimentare in un momento molto importante della loro vita, un momento di grande libertà in cui poter gettare le basi del loro futuro. Il progetto è ancora più apprezzato oggi dopo due anni di limitazione di quelle libertà a causa della pandemia”.

Numerosi gli appuntamenti in programma: il primo è stato mercoledì 25 maggio alle ore 10 a Città Studi con l’evento “Project manager per un giorno” dedicato agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado: sono stati 213 i ragazzi coinvolti in un affascinante percorso legato alla scoperta del mondo delle città creative Unesco di cui Biella fa parte dal 2019. Grazie alla collaborazione con la società BIA che ha curato il dossier di candidatura i ragazzi biellesi hanno meglio compreso che cosa comporta l’ingresso nel network Unesco e al contempo hanno lavorato su proposte progettuali innovative per coinvolgere i giovani del network alcune delle quali, particolarmente interessanti, sono oggi allo studio per essere portare dalla fase di studio a quella progettuale.

Oggi, venerdì 27 maggio alle 20,45 al Teatro Sociale Villani c'è lo spettacolo di danza “Il Volo delle Muse” realizzato dalla Compagnia ResExtensa. Nell’occasione, oltre ai dati sul progetto, verranno presentati i racconti di bambini, ragazzi e partner che in questi anni hanno partecipato a Muse, un viaggio di crescita e formazione condiviso da tutta la comunità.

Gran finale sabato 28 maggio a partire dalle ore 15.00 a Palazzo Gromo Losa con una ricca proposta di laboratori per bambini e ragazzi a partecipazione gratuita senza prenotazione.

Numerose le aree previste: Artigianato Artistico, Lettura, Yoga, Teatro ecc. Concluderà la giornata alle ore 18.30 uno spettacolo site specific intitolato “ispirazione per Muse” realizzato dai partner artistici di Muse alla lavagna (Sonoria, Relodears, Patatrac, Art'è e Storie di Piazza). Si tratta di uno spettacolo itinerante all'aperto negli spazi esterni di Palazzo Gromo Losa che verrà replicato alle 19,30 e in caso di maltempo si terrà in Auditorium. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Per info: 015 0991862 / 015 0991865

“Muse alla lavagna è un progetto straordinario perché permette alla Fondazione di connettersi in modo vitale e profondo con i giovani del territorio e con la comunità educante – commentano Marta Maglioli e Alberto Panzanelli, creatori e anime del progetto – in questi anni Muse è cresciuto al punto di coinvolgere un numero sempre più ampio di classi e insegnanti oltre a un grandissimo numero di partner. I riscontri che la Fondazione registra attraverso i periodici questionari di gradimento e valutazione effettuati sono sempre ottimi, un dato importante che ci parla del grandissimo bisogno di allievi e insegnanti di occasioni di potenziamento dell’offerta formativa. Per questo l’impegno per il futuro sarà volto a implementare ancora di più le possibilità di nuovi laboratori e il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di utenti.”

I numeri del progetto: In questi 10 anni sono stati stanziati € 891.994 di cui € 35.000 da Banca Simetica. Laboratori attivati: 3.582 Studenti coinvolti: 55.093 Insegnanti coinvolti: 2.840